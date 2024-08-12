12 августа 2024, 12:57

Мастер-класс по изготовлению свечей провели для мам детей с ОВЗ в Дмитрове

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Руководитель проекта «Дело жизни» Зоя Забырина провела мастер-класс в Дмитрове. Мамы детей с ограниченными возможностями здоровья научились изготовлению свечей.

Занятие прошло в местной общественной приемной партии «Единая Россия». Перед началом работы женщинам объяснили, как делают декоративные свечи из воска. Затем участницы урока приступили к творческому процессу.

Напомним, проект «Дело жизни» объединяет мам, которые воспитывают особенных детей. Творческие встречи, беседы и занятия для родителей и детей-инвалидов проводятся регулярно. Присоединиться к проекту можно, заполнив анкету по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Семья Инвалиды Дмитров
12 августа 2024, 14:36
Более 16 тысяч человек поучаствовали в Дне физкультурника в Подольске
Пресс-служба администрации
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В мастер-классах на Дне физкультурника в Подольске поучаствовали более 15 тысяч человек. Еще около тысячи жителей округа посоревновались в вечернем забеге на один километр.

День физкультурника отметили в Подольске в парке имени Виктора Талалихина. В празднике поучаствовали и профессиональные спортсмены. Это олимпийская чемпионка Юлия Гущина, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, а также серебряный призер единой молодежной лиги ВТБ, чемпион России Никита Можаровский.

В этот день соревнования по футболу прошли и на стадионе «Весна» в Климовске. В том же микрорайоне в «Дубраве» и Детском парке каждый желающий мог поучаствовать в веселых стартах, играх и фестивале красок.

«Подольск заслуженно носит звание спортивной столицы региона. Благодаря нашим профессионалам, их целеустремленности, ответственности имя нашего округа все громче звучит на престижных турнирах. Уверен, впереди у нас сотни побед!» - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего День физкультурника в округе отметили более 16 тысяч человек.

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Праздники Спортсмены Подольск
12 августа 2024, 14:18
Около 3 тысяч человек посетили фестиваль «День варенья» в Пушкино
Музей-заповедник "Усадьба "Мураново"
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Гастрономический фестиваль «День варенья» прошел в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» 10 и 11 августа. Мероприятие собрало порядка трех тысяч гостей.

Фестиваль проходил уже в 12-й раз и был направлен на сохранение традиций мурановской усадьбы, где в конце лета принято было варить варенье на открытом воздухе. Фрукты и ягоды для этих заготовок собирали в садах усадьбы и ближайших лесах.

Посетители фестиваля смогли принять участие в мастер-классах по варке варенья, а также выбрать самый вкусный десерт. Для этого организаторы провели специальное голосование. Приготовление сопровождалось живыми выступлениями артистов и диджей-сетами от знаменитых музыкантов.

Культурно-просветительская программа фестиваля включала выставки, экскурсии, усадебный квест, книжную ярмарку, а также творческие мастер-классы, в которых смогли принять участие как взрослые, так и самые маленькие посетители гастрономического мероприятия.

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Фестивали Пушкино Ярмарки
12 августа 2024, 14:08
Губернатор Подмосковья назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону
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Модернизация котельных, ремонт коммунальных сетей и состояние многоквартирных домов — три ключевых слагаемых в подготовке к новому отопительному сезону, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

«Мы с вами прекрасно понимаем, какая масштабная программа модернизации к осенне-зимнему периоду идет буквально в каждом муниципалитете. Как мы уже знаем, она состоит из трех слагаемых: котельные, сети, состояние домов», - сказал глава региона.

Основная цель - как можно раньше выявить дефекты, чтобы было больше времени для замены устаревшего оборудования.

«Мы понимаем, что сейчас это нужно сделать более оперативно с целью и наведения порядка в подвалах, и замены трубы, и других нюансов», - заключил Андрей Воробьев.

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Модернизация котельных, ремонт коммунальных сетей и состояние многоквартирных домов - три ключевых слагаемых в подготовке к новому отопительному сезону, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление Ремонтные работы
12 августа 2024, 14:06
Свыше 30 тысяч домов проверят на готовность к зиме в Подмосковье до сентября
Медиасток.рф
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Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается в Московской области. Специалисты обошли около восьми тысяч многоквартирных домов за неделю. Всего до 1 сентября проверят порядка 31 тысячи домов.

В Подмосковье свыше 53 тысяч многоквартирных домов, а регион занимает первое место по их количеству в стране. Общая площадь объектов составляет порядка 275 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов.

«В этом году мы запустили алгоритм работы муниципалитетов по подготовке к осенне-зимнему периоду. До 1 мая глава утверждает график готовности, мы закрепили за каждым инспектором конкретный дом, за который он отвечает от начала до конца», - рассказал Мурашов.

По его словам, в проверках самых проблемных домов участвуют 200 инспекторов министерства по содержанию территорий и жилищному надзору, а также 200 специалистов совета многоквартирных домов.

«Это 400 человек, которые сейчас обходят самые сложные дома и заносят в „Проверки Подмосковья“ наиболее сложные проблемы. Далее муниципалитеты готовят паспорта готовности по каждому дому, затем каждый сложный дом мы будем повторно проверять», - указал Мурашов.

Мурашов подчеркнул, что главная задача - устранить до 15 сентября все выявленные замечания. При этом особое внимание уделяется четырем типам замечаний - теплоизоляция, опрессовка теплосети, осушение подвала и закрытие теплового контура.

«Опрессовка: по каждому дому выходит специалист, который включает компрессов, дает давление и смотрит, чтобы в течение пяти минут давление не падало. Это показатель того, что в системе нет протечек. Сейчас мы это фиксируем путем видео, которое прикрепляется к каждому дому, и проверяем, что проверка действительно была сделана, - подытожил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ

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