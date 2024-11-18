Мастер-класс по изготовлению сувениров пройдет в Одинцове 23 ноября

Для жителей дома на улице Белякова, 2 в Ногинске была организована экскурсия в парк-музей «Этномир» в Калужской области. Это мероприятие стало настоящим подарком для ногинчан, чей подъезд № 2 стал серебряным призером в номинации «Лучший тематический подъезд» по итогам смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Экскурсия началась с посещения территории этнодворов и павильона Улицы Мира «Вокруг света», который удостоен национальной премии «Моя планета» за возможность совершить кругосветное путешествие за один день. Жители Ногинска смогли увидеть 45 традиционных жилищ разных народов, включая японский минка, корейский ханок, европейский фахверк и индонезийский дом из бамбука.

Гостям парка представилась уникальная возможность познакомиться с экспонатами, отражающими быт, традиции и верования народов мира. После насыщенной экскурсии всех ждал горячий обед, который стал приятным завершением дня.

Посетители остались в восторге от поездки, привезя с собой массу впечатлений и положительных эмоций. Ногинчане выразили благодарность организаторам за увлекательное и познавательное путешествие, которое позволило им прикоснуться к культурному наследию разных народов.

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