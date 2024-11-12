Мастер-класс по изготовлению скворечников пройдет в Одинцове 16 ноября

На мастер-классе можно сделать доброе дело, обеспечив птиц кормом в холодный зимний период. Помимо этого, создание скворечника поможет развить творческий навыки и мелкую моторику у детей, а также усовершенствовать концентрацию внимания и усидчивость.

Участникам мастер-класса предоставят все необходимые материалы: деревянные детали, краски и декор. После мероприятия юные знатоки смогут поучаствовать в интеллектуальной викторине. Присоединиться к мастер-классу смогут все желающие на пирсе парка на Центральной площади Одинцова.

Помимо этого, каждый вторник на детской площадке на центральной площади проходят активности для детей от 6 лет - игры на свежем воздухе, командные соревнования, эстафеты и другие увлекательные заданий.

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