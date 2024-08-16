Мастер-класс по изготовлению окопных свечей проведут в Химках

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Занятие проведут в доме культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка. Еще все желающие смогут сплести маскировочные сети для военнослужащих.

«Сейчас очень важно объединить все усилия и помочь бойцам. С этими свечами мы передаем частицу своего труда и тепла нашим ребятам», - отметил муниципальный депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Мероприятие пройдет 20 августа по адресу улица Речная, дом № 20.

Отметим, что с начала специальной военной операции в Химках организовали свыше 100 мастер-классов по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. Участие принимают общественники, активисты, волонтеры и неравнодушные жители.

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