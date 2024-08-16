16 августа 2024, 23:16

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей проведут в Химках

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В городском округе Химки пройдет мастер-класс по изготовлению окопных свечей для бойцов специальной военной операции. Изделия отправят бойцам вместе с гуманитарным грузом.

Занятие проведут в доме культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка. Еще все желающие смогут сплести маскировочные сети для военнослужащих.

«Сейчас очень важно объединить все усилия и помочь бойцам. С этими свечами мы передаем частицу своего труда и тепла нашим ребятам», - отметил муниципальный депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Мероприятие пройдет 20 августа по адресу улица Речная, дом № 20.

Отметим, что с начала специальной военной операции в Химках организовали свыше 100 мастер-классов по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. Участие принимают общественники, активисты, волонтеры и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прибывших из Курской области взрослых и детях. Для их эвакуации отправили автобусы в сопровождении врачей Госавтоинспекции.

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Химки Общественные акции
16 августа 2024, 22:25
Дошкольникам из Солнечногорска рассказали о безопасности на железной дороге
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Для ребят подготовительной группы детсада № 19 городского округа Солнечногорск провели профилактический урок о безопасности на железной дороге. О правилах дошкольникам рассказали заместитель главы городского округа Антонина Ларина и главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Юрий Шмаков.

Открытое занятие о безопасности на железной дороге организовали в формате «вопрос-ответ». Детям показали презентацию и обучающий мультфильм о правилах поведения вблизи движущихся электропоездов. В конце мероприятия каждому ребенку вручили информационные памятки и подарили воздушные шары.

«В городском округе семь станций и, соответственно, семь железнодорожных платформ. Ими активно ежедневно пользуются и взрослые, и дети, поэтому так важно рассказывать о правилах безопасного нахождения и призывать быть на них предельно внимательными», - отметила Антонина Ларина.

Подобные обучающие занятия проводят в Солнечногорске регулярно.

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Дети Солнечногорск Детские сады
16 августа 2024, 22:16
Экскурсии для детей участников СВО проведут в Солнечногорске с 1 сентября
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С началом нового учебного года сотрудники Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока городского округа Солнечногорск организуют экскурсионные программы для детей участников специальной военной операции. Ребятам покажут усадьбу Шахматово в деревне Тараканово.

Детям бойцов СВО продемонстрируют достопримечательности Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока. Экскурсии проведут с 1 сентября.

Вопросы поддержки детей, а также организации патриотических мероприятий обсудили на совещании заместителя главы городского округа Солнечногорск Виктории Кураковой с сотрудниками усадьбы Шахматово.

«Скоро начало учебного года, поэтому отдельно вынесли на обсуждение вопрос об экскурсиях для школьников и детей из семей бойцов СВО - это особенно удобно при наличии у ребят Пушкинской карты», - отметила Виктория Куракова.

Также на встрече наметили и другие совместные мероприятия с участием управления культуры администрации.

Усадьба Шахматово находится в деревне Тараканово, где поэт Александр Блок провел лучшие годы жизни, сблизился со своей музой и женой Любовью Менделеевой. По подсчетам филологов, здесь он написал около 300 стихотворений.

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Солнечногорск Экскурсии Школьники
16 августа 2024, 22:14
Свыше 200 спортсменов примут участие в чемпионате по гребле в Сергиевом Посад
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Спортсмены из Подмосковья приняли участие в чемпионате России по гребному слалому. Мероприятие проходит в Сергиево-Посадском городском округе с 14 по 19 августа.

Соревнования начались с внеконкурсной программы, на которой зрители впервые увидели новую динамичную категорию «спринт-гонка». В этой дисциплине среди каноэ-одиночек победу одержал Игорь Михайлов, представляющий Подмосковье.

«Этот старт это что-то новое и интересное в нашем виде спорта», - отметил спортсмен.

По его словам, новая программа гребного слалома существенно отличается от классического слалома, но дает интересный опыт. Он также подчеркнул, что класс, хотя и молодой, очень динамичен и продолжает развиваться на международной арене.

В программе чемпионата предусмотрены индивидуальные и командные гонки в байдарке-одиночке и каноэ-одиночке для мужчин и женщин. Также пройдут соревнования в каноэ-двойках для смешанных пар и мужчин, а также каяк-кросс.

На титул чемпиона России будут претендовать более 200 спортсменов из 20 регионов страны. В внеконкурсной программе примут участие атлеты из Белоруссии и Узбекистана.

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Спортсмены Сергиев Посад
16 августа 2024, 21:46
Итоги пятилетней работы Совета депутатов подвели в Мытищах
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Мытищинский Совет депутатов созыва 2019–2024 годов провел заключительное заседание. На встрече обсудили текущие вопросы и результаты работы.

Основной темой совещания стал городской бюджет на этот год и плановый на 2025–2026 годы. Депутаты отметили рост показателей и эффективную работу администрации городского округа Мытищи. Важное событие для муниципалитета - передача в собственность Донецкой народной республики мобильного офиса Многофункционального центра, который помогает жителям оперативно решать вопросы.

«За пять лет Совет депутатов провел 71 заседание, из которых было 17 внеочередных. Рассмотрено более 920 вопросов, касающихся абсолютно всех сфер жизни нашего округа», - рассказал председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Благодарность депутатам за работу и вклад в жизнь округа выразила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Фомичев поблагодарил за сотрудничество.

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Мытищи Депутаты Работа

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