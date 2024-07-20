Мастер-класс по гончарному делу для пенсионеров прошел в подмосковном поселке Калининец

Читайте нас в:

Личный прием жителей провела в Химках депутат Государственной думы Ирина Роднина. Люди адресовали ей более 10 обращений по поводу социальной поддержки, помощи с оформлением документов, а также начисления пенсий и льгот.

Встреча прошла в общественной приемной «Единой России». Она состоялась в рамках тематической недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки населения.

«Обращения химчан касались социального обеспечения престарелых и нетрудоспособных граждан. Так, ко мне на прием записался ветеран боевых действий по поводу начисления военной пенсии. Составила депутатский запрос в министерство обороны по этому вопросу. Ответ заявителю передадим в удобном для него формате», - прокомментировала Ирина Роднина.

Также муниципальный депутат Александр Дряннов помог жительнице Химок в переоформлении документов на квартиру.

«Личные приемы позволяют грамотно выстроить коммуникацию с жителями и исполнять их наказы намного быстрее. Тематические недели приемов полезны тем, что большое количество горожан могут получить консультацию по определенным вопросам в одном месте», - сказал депутат Химок Александр Васильев.

Ряд обращений рассмотрели руководитель управления назначения пенсий и социальных льгот Ольга Идди, начальник отдела филиала № 5 Социального фонда России по Москве и Московской области Наталья Седых и юрист Алексей Чернышенко.

О том, что личные приемы граждан проходят в Химках регулярно, напомнила муниципальный депутат Юлия Ишкова. Также депутаты и общественники работают с жителями в общедомовых чатах.

Систему выстроили по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина. Она соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева - «житель всегда прав».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».