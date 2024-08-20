Мастер-класс по футболу для детей из Курской области прошел в Подольске

Сначала все участники прошли разминку, после чего для детей младшего возраста были организованы веселые старты с элементами футбола. Для старших ребят подготовили более сложные тренировки, которые позволили развить их навыки.

Детей поделили на несколько команд, в состав которых вошли и юные футболисты клуба «Витязь» 2008–2009 года рождения. В завершение мероприятия состоялся матч, в котором полноценный состав «Витязя» сразился с старшими ребятами. Итогом встречи стала победа дружбы - все участники получили сувениры и сделали общую фотографию на память.

Отметим, что в «Мечте» проходят различные активности для детей из Курской области. По поручению главы Городского округа Подольск Григория Артамонова для гостей подготовлена разнообразная программа с экскурсиями и развлечениями.

Кроме того, продолжается сбор гуманитарной помощи для гостей из Курской области, находящихся в «Мечте». Жители могут приносить канцелярию, вещи для школьников, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания с 10:00 до 19:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».