18 августа 2024, 19:22

Мастер-класс по джампингу провели в сквере «Юбилейный» в Химках

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Занятия по джампингу прошли в сквере «Юбилейный» у театра «Наш дом» в городском округе Химки. Горожанам показали различные техники прыжков, участники выполняли движения под энергичную музыку.

Для жителей Химок в сквере «Юбилейный» у театра «Наш дом» организовали мастер-класс по джампингу. Присутствующим рассказали об основах дисциплины, показали техники прыжков. Гости мероприятия двигались под динамичную музыку. Участие в мастер-классе приняли как опытные спортсмены, так и новички.

Главное внимание джамперы уделяют правильной постановке стоп и осанке. Низкая вероятность травм - одно из приемуществ джампинга. Прыжки в этой дисциплине безопасны из-за особой конструкции батута, имитирующего поверхность воды.

«Я поняла, что такие занятия не только укрепляют тело, но и поднимают настроение. Это невероятное чувство - прыгать в ритме музыки, ощущая энергию группы вокруг», - поделилась жительница Химок Валентина Федотова.

Отметим, занятия джампингом укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают координацию и поднимают настроение.

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Химки Фестивали
18 августа 2024, 15:38
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних провели в Дмитрове
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В Дмитровском городском округе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего на нем рассмотрели 41 административное дело: 3 из них касались подростков, а 38 завели в отношении их родителей и законных представителей.

Комиссия проанализировала 9 материалов, оформленных в отношении взрослых, по части первой статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Родители разрешали несовершеннолетним детям управлять питбайками и мототранспортными средствами без водительского удостоверения. Также 8 административных правонарушений касались того, что несовершеннолетние находились в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Одно дело в отношении подростка связано с нарушением части четвертой статьи 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Комиссия приняла все необходимые меры.

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Дети Дмитров
18 августа 2024, 15:14
Около 20 команд примут участие в Кубке Игоря Акинфеева в Химках
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Традиционный турнир начинающих игроков футбольных академий «Кубок Игоря Акинфеева» стартовал в Химках. Соревнования пройдут с 18 по 21 августа. В них примут участие 19 команд.

Игры пройдут на стадионах «Новые Химки» и «Родина». Команды футбольных клубов «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь» представят Московскую область. Также будут участвовать «ЦСКА» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Краснодар», «Зенит», «Балтика», «Динамо» из Владивостока, «Пари Нижний Новгород», тульский «Арсенал» и «Сибирь». Спортсмены из стран СНГ и новых регионов тоже примут участие в турнире. На поле выйдут «Кайрат» - Алма-Ата, «Пахтакор» - Ташкент, «Академия футбола Крыма» - Евпатория, «Заря» из Луганска и сборная команда ДНР.

«Желаю удачи всем участникам турнира. Уверен, Химки станут для сотен ребят не только площадкой для соревнований, но и местом для новой дружбы», - прокомментировал глава городского округа Дмитрий Волошин.

В первом туре прошли соревнования среди мальчиков до 2010 года рождения. Для команд, которые заняли второе и третье место, провели мини-турнир по новой дисциплине «Кипербол». Здесь победителя определяют по серии послематчевых ударов с точки пенальти. Обоим командам дается по семи попыток.

Также запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу. В завершении пройдет гала-матч в формате 8×8 звезд клубов «ЦСКА» и «Спартак».

Игорь Акинфеев вручит награды лучшим сборным 21 августа.

Напомним, первый кубок среди детских футбольных команд Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Министерство физической культуры и спорта региона, Фонд развития «Страна Футбола», а также Федерация футбола Московской области организовали турнир.

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Химки Футбол Игорь Акинфеев
18 августа 2024, 14:51
Конкурс пирогов «Казачья стряпуха» прошел на фестивале культуры в Химках
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В Химках провели фестиваль православной казачьей культуры «Медовый Спас». Одной из главной частей праздника стал конкурс пирогов.

Фестиваль «Медовый Спас» прошел в поселке Лунево городского округа Химки. Праздник начался с молебна, где провели освещение меда. Затем химчане увидели, как куют металл в кузницах.

Участники конкурса «Казачья стряпуха» показали свои кулинарные таланты и поделились рецептами традиционных блюд.

Гости праздника приняли участие в конкурсах, мастер-классах и спортивных соревнованиях. На сцене выступили творческие коллективы, которые исполнили как традиционные казачьи песни, так и композиции в современной интерпретации.

На фестивале работали художники, которые создавали картины на глазах у публики. Посетители также узнали про плетение, вышивку и резьбу по дереву.

Любители активного отдыха померились силами в армрестлинге, перетягивании каната и посетили мастер-класс по фланкировке - владению шашкой, а также играли в городки.

Фестиваль православной казачьей культуры «Медовый Спас» объединил химчан и гостей городского округа. Они насладились музыкой, вкусной едой и культурной беседой в кругу друзей и близких.

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Химки Фестивали
18 августа 2024, 14:06
Активисты «Молодой гвардии» напомнили детям правила поведения на водоемах
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Активисты «Молодой гвардии» встретились с воспитанниками дошкольного отделения при лицее № 7 в Химках. Они напомнили детям правила поведения на водоемах.

Общественная приемная «Единой России» организовала профилактическое мероприятие. Активисты «Молодой гвардии» вручили дошкольникам информационные памятки с правилами поведения на водоемах летом.

«Знание правил - это залог безопасности детей и спокойствия родителей. Профилактические беседы остаются в памяти надолго, помогая сделать летние дни не только радостными, но и безопасными, что особенно важно для активных и любознательных малышей», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Патруль безопасности». Дети приняли участие в мастер-классе - рисовали на тему безопасности на воде.

«Открытый диалог и доступность информации - лучший способ предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы не можем знать точно, где подстерегает нас опасность, и какой именно она будет. Но, зная правила поведения на воде, мы можем избежать очень многих неприятностей. Проведение таких встреч очень важно для обеспечения безопасности», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

В Химках налажено общение между спасателями и горожанами благодаря поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов. Представители пожарного надзора совместно с «ХимСпас», сотрудники администрации и депутаты проводят уроки ОБЖ, противопожарные инструктажи, эвакуации и учения.

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Дети Химки Правила

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