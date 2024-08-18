Мастер-класс по джампингу провели в сквере «Юбилейный» в Химках

Для жителей Химок в сквере «Юбилейный» у театра «Наш дом» организовали мастер-класс по джампингу. Присутствующим рассказали об основах дисциплины, показали техники прыжков. Гости мероприятия двигались под динамичную музыку. Участие в мастер-классе приняли как опытные спортсмены, так и новички.

Главное внимание джамперы уделяют правильной постановке стоп и осанке. Низкая вероятность травм - одно из приемуществ джампинга. Прыжки в этой дисциплине безопасны из-за особой конструкции батута, имитирующего поверхность воды.

«Я поняла, что такие занятия не только укрепляют тело, но и поднимают настроение. Это невероятное чувство - прыгать в ритме музыки, ощущая энергию группы вокруг», - поделилась жительница Химок Валентина Федотова.

Отметим, занятия джампингом укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают координацию и поднимают настроение.

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