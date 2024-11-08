08 ноября 2024, 16:48

Мастер-класс по цифровой медицине прошел на съезде терапевтов Подмосковья

Екатерина Агеева
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Второй день VIII Международного съезда терапевтов Московской области проходит в МОНИКИ. Одной из главных тем встречи стало обсуждение развития цифровой медицины.

Для гостей съезда провели мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений». Мероприятие организовала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день цифровая медицина становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов.

«Современные технологические возможности позволяют беречь время, обеспечивая при этом контроль над заболеваниями», - указала специалист.

По словам Чернявской, в МОНИКИ трудятся лучшие специалисты по своим направлениям. Они всегда готовый прийти на помощь как жителям Подмосковья, так и коллегам с других медицинских учреждений региона, которым оказываются консультации по различным тяжелым случаям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины.

Здравоохранение Врачи Медицина
08 ноября 2024, 17:01
Около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты подмосковных госветклиник провели около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных с начала года. Это позволило проверить здоровье питомцев и вовремя выявить отклонения и патологии.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, УЗИ и рентген позволяют выявить различные заболевания у животных и вовремя начать лечение.

При помощи ультразвукового исследования ветеринары могут оценить общее состояние и определить особенности внутренних органов питомца. Обследовать кости, суставы и позвоночник позволяет рентген. С января специалисты провели 19,3 тысячи таких исследований.

\"Ветеринарные врачи напоминают: в случае плохого самочувствия питомца не откладывайте обследование. Лечение необходимо начать как можно раньше, чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, а в некоторых случаях и его жизнь\", - добавили в ведомстве.

Узнать адрес аи график работы клиник можно по ссылке. Запись на прием доступна на \"Госуслугах\".

Животные
08 ноября 2024, 16:57
Сквер защитников Москвы благоустроят в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне в следующем году начнется благоустройство сквера защитников Москвы. Обновленный сквер станет многофункциональной зоной для отдыха, спорта и прогулок.

Центральным элементом будет мемориальная часть, где установят макет «Лобненского рубежа обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Вокруг монумента «Зенитное орудие» проведут реставрационные работы, возвращая исторический облик территории.

Для активного отдыха в сквере появятся новые спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также детская площадка. Будет оборудовано место для велоспорта и бегунов. Любители природы смогут наслаждаться прогулками на набережной с пирсом.

Для владельцев домашних животных предусмотрена специальная площадка для выгула собак. Этот проект - важный шаг на пути к созданию привлекательных общественных пространств в Лобне, которые будут удобными для всех горожан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки
08 ноября 2024, 16:56
Технадзор Подмосковья провел свыше тысячи осмотров техники за неделю
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Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области активно занимается регистрацией самоходной техники. За неделю инспекторы оформили 599 единиц машин и оборудования.

Особое внимание инспекторы уделяют соответствию техники регламентам и стандартам безопасности. Регистрация помогает контролировать состояние техники и ее безопасное использование.

Помимо этого, специалисты провели свыше тысячи технических осмотров, направленных на улучшение безопасности эксплуатации. Они провели 373 экзамена на право управления самоходными машинами, а также выдали и заменили 521 удостоверение тракториста-машиниста.

Отмечается, что все эти меры способствуют повышению уровня безопасности и сокращению аварийности.

Экология
08 ноября 2024, 16:55
Итоги недели в сфере транспорта подвели в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне прошел транспортный час, на котором обсудили изменения в работе общественного транспорта. Были подведены итоги работы транспортных компаний и рассмотрены предложения по улучшению обслуживания.

Представители местных транспортных компаний рассказали о количестве перевезенных пассажиров за неделю и решении проблем, которые возникали у жителей города. Одним из важных нововведений стало добавление дополнительного автобуса на маршрут № 9, что позволило увеличить количество рейсов на шесть и обеспечить более строгий контроль за соблюдением расписания. Внедрены меры для улучшения точности движения: сотрудники компании «Мострансавто» теперь дежурят на конечных остановках, фиксируя время подъезда автобусов. В случае опозданий информация немедленно передается диспетчеру, который может направить свободный автобус на нужный маршрут.

Также были обсуждены планы по запуску двух новых маршрутов в микрорайоне Восточный. Новый маршрут № 8 будет соединять парк Киово и станцию Лобня через улицу Батарейная, а маршрут № 8К будет круговым, обслуживающим только этот микрорайон.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня

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