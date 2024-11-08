Мастер-класс по цифровой медицине прошел на съезде терапевтов Подмосковья

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Специалисты подмосковных госветклиник провели около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных с начала года. Это позволило проверить здоровье питомцев и вовремя выявить отклонения и патологии.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, УЗИ и рентген позволяют выявить различные заболевания у животных и вовремя начать лечение.

При помощи ультразвукового исследования ветеринары могут оценить общее состояние и определить особенности внутренних органов питомца. Обследовать кости, суставы и позвоночник позволяет рентген. С января специалисты провели 19,3 тысячи таких исследований.

\"Ветеринарные врачи напоминают: в случае плохого самочувствия питомца не откладывайте обследование. Лечение необходимо начать как можно раньше, чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, а в некоторых случаях и его жизнь\", - добавили в ведомстве.

Узнать адрес аи график работы клиник можно по ссылке. Запись на прием доступна на \"Госуслугах\".