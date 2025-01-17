Мастер-класс по чичковскому плетению прошел в Воскресенске

Мастер-класс «Горница чудес» прошел в клубе «Кудесница». Его посвятили старинной технике - чичковскому плетению. Технология была выявлена в начале 2000-х годов в Иркутской области и занесена в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Она получила свое название благодаря дереву в деревне Чичково.

Милана Зарубина рассказала об истории промысла, показала узоры и научила технике плетения круглого коврика. В его основе - полотняное переплетение тряпичных дранок. Участницы старательно освоили ремесло.