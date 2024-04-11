Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» прошел в Лобне

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Участники изготовили миниатюрные фигурки космонавтов в технике простого параллельного плетения. В занятии приняли участие как дети, так и их родители.

Напомним, Детская библиотека расположена на улице Циолковского, № 3, и в ней регулярно проходят творческие занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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