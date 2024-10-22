Мастер-класс ко дню основания гончарной студии при храме отметили в Химках

Студия ставит своей целью возрождение традиционных ремесел. Занятия в ней организуют как для детей, так и для взрослых. Опытные мастера учат всех желающих основам гончарного дела и помогают изготовить уникальные изделия из глины. Работы жители могут забрать домой или оставить в храме.

«Посещают нас целыми классами, с друзьями, которые хотят провести вместе время. Мы участвуем в ярмарках, развиваемся, растем. К нам приходят очень много людей, мы этому только рады», - отметила мастер гончарного искусства Анна Панченко.

Открытие студии стало возможным благодаря прихожанам и настоятелю храма. Необходимое оборудование и материалы приобрели на пожертвования верующих.

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