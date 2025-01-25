Мастер-класс и викторину ко Дню студента провели в Лосино-Петровском

Мероприятие организовали в рамках программы «Студенческая перемена» и партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Вячеслав Градин поделился с собравшимися воспоминаниями о студенческом времени, которое он провел в разных высших учебных заведениях, рассказал интересные истории, назвал имена педагогов, которые повиляли на его становление.

На мероприятии провели мастер-класс по развитию креативности и критического мышления. Студенты продемонстрировали навыки работы в команде и умение нестандартно мыслить. Помимо этого, специалист библиотеки подготовил для ребят интеллектуальную викторину, где они проявили свои знания и эрудицию. Студенты также ознакомились с новой книжной выставкой.

В конце встречи каждому участнику раздали сладости и поздравили с Днем студента.

«Студенческие годы - это настоящая лаборатория жизни, где мы учимся не только знаниям, но и умению мечтать, дружить и преодолевать трудности. Каждый из нас, проходя этот путь, оставляет в своей душе незабываемые моменты, которые формируют наше будущее», - подчеркнула куратор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Татьяна Голод,.