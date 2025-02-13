Мастер-класс для ветеринаров по реанимации животных прошел в Мытищах

В Центре «Про Молодежь» прошла торжественная церемония вручения паспортов, главный документ гражданина Российской Федерации получили одиннадцать подростков. Поздравили ребят с этим событием директор Молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов и начальник миграционного пункта № 2 Кирилл Оленюк.

Теплые слова прозвучали не только для юных граждан, но и для их родителей, которые пришли поддержать ребят. Каждому школьнику вручили подарки. Все желающие смогли сфотографироваться на память.

Такие мероприятия проходят в Богородском городском округе каждый месяц. О желании провести торжественную церемонию вручения паспортов необходимо сообщить специалисту многофункционального центра при оформлении документов.

Интересно, что слово «паспорт» пришло из итальянского языка и обозначает документы, разрешающие передвижение через границы. В России паспорта появились в XVIII веке, и лишь с 1974 года они стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет. С 1997 года получение паспорта стало возможным с 14 лет, что открыло новые возможности для молодежи.