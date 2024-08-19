19 августа 2024, 14:55

Мастер-класс для детей по созданию театральных кукол прошел в Лобне

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В Центре досуга «Восточный» городского округа Лобня состоялся увлекательный мастер-класс «Кукла на ладошке», который собрал участников всех возрастов. В ходе мероприятия гости узнали об истории кукольного театра и познакомились с необычными театральными куклами, а также научились с ними обращаться.

Творческая часть мастер-класса началась с создания собственных кукол-петрушек под руководством опытных педагогов. Участники использовали разнообразные материалы, такие как мех, ткань, пуговицы и фоамиран, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

Затем состоялся театральный тренинг, на котором участники ознакомились с основами кукольной игры. Им рассказали о правильной постановке голоса, жестах и мимике куклы, что позволило каждому почувствовать себя настоящим актером.

В завершение мероприятия организаторы устроили театральную постановку, где ребята с энтузиазмом демонстрировали созданные своими руками куклы. Участники играли забавные сценки и рассказывали увлекательные истории, погружая зрителей в мир творчества и фантазии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня
19 августа 2024, 15:26
Минэкологии Подмосковья предупредило о начале гона у лосей
Минэкологии
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В конце августа у лосей в Подмосковье начинается гон, который длится до начала октября. В этот период поведение животных меняется, они могут выбегать на дорогу, появляться в городах и селах. Минэкологии региона призвало жителей проявлять осторожность при встрече с сохатыми.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», - предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лоси встречаются на территории региона повсеместно. Эти крупные животные могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения. Некоторые представители становятся агрессивными, поэтому при встрече лучше держаться от них на безопасном расстоянии.

Водителям стоит учесть, что лоси в гон часто выбегают на дороги. Лучше не превышать скоростной сезон, а ночью включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

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Животные Минэкологии Подмосковья
19 августа 2024, 15:22
Более 10 детей из Чехова отдохнут в лагере по льготе для семей участников СВО
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Дети из Чехова отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Они получили места по льготе для семей участников специальной военной операции.

В детский оздоровительный лагерь «Литвиново» отправились 11 ребят из Чехова. Шестая смена «Познавай!» продлится две недели. Вожатые подготовили для воспитанников мастер-классы и спортивные активности.

Более девяти тысяч детей из городского округа Чехов отдохнули в оздоровительных лагерях в этом году. Из них 450 семей получили путевки по льготным условиям. Помимо этого, ребята провели лето на базе школ и творческих объединений.

Такое времяпровождение помогает ребенку не только оздоровиться физически, но и завести новых друзей. В лагере «Литвиново» дети будут учиться работать в команде и развивать таланты. Они смогут раскрыть потенциал в позитивной атмосфере.

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Дети Чехов
19 августа 2024, 15:16
Приуроченный к Году семьи турслет прошел в Можайском округе
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Пять городских предприятий приняли участие в турслете в Можайском округе. Мероприятие приурочили к Году семьи.

Три дня работники учреждений и предприятий Можайска боролись за звание самой дружной и активной команды. Они участвовали в спортивных и творческих конкурсах. Результаты оценивало жюри, в составе которого были начальник отдела культуры молодежной политики и туризма Галина Селиванова, муниципальные депутаты Василий Овчинников, Елена Прокутина и Александр Князев, директоры культурно-досугового и молодежного центров Юлия Солдатенкова и Оксана Маруненко, а также ведущий эксперт отдела физической культуры и спорта Николай Моносов.

Лучшей на турслете стала команда «Простоквасино», второе место заняла команда «Пульс» из Можайской больницы, третьей стала команда «Коммуналочка», представлявшая ресурсоснабжающую организацию АО «ФПЛК».

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Туризм Можайск
19 августа 2024, 15:15
Мастер-класс по танцу прошел доме культуры «Луговая» в Лобне
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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня состоялся увлекательный мастер-класс на тему «Областные особенности русского народного танца». Педагог хореографического ансамбля «Каблучок» Надежда Чичкина пригласила в качестве ведущего солиста Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Антона Бойко.

Антон Бойко поделился с участниками особенностями танцевального стиля Орловской области, акцентируя внимание на уникальной пластике рук, сформировавшейся под влиянием природных условий и местных обычаев.

«Руки двигаются во всех направлениях и „играют“. Мужские движения отличаются темпераментом - руки над головой, притоп ног с высоким поднятием колена, выход „вприсядку“. Женские движения характеризуются четкими выбиваниями дробей ногами», - рассказал артист.

В мастер-классе также активно участвовали танцоры ансамбля «Каблучок», которые помогали отрабатывать основные танцевальные движения и поддерживали атмосферу творчества и вдохновения.

В скором времени весь старший состав ансамбля будет обучен танцам «по-орловски», что позволит расширить репертуар и сохранить традиции русского народного танца. Мероприятие стало ярким событием для участников и зрителей, способствуя развитию культуры и искусства в Лобне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Лобня

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