Массовый заплыв «Сенежская миля» пройдет в Солнечногорске 27 июля

Участники преодолеют дистанции в открытой воде: 200 метров для подростков 10-13 лет и 1300 метров для тех, кто старше 14 лет.

«„Сенежская миля“ - одно из наших „брендовых“ ежегодных мероприятий. В целях безопасности количество участников не будет превышать 100 человек, но каждого из них мы отметим памятными медалями, а самых быстрых - дополнительными наградами», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Со схемами заплыва можно ознакомиться на сайте. Предварительная регистрация - обязательна. Для этого необходимо принести копию медицинской страховки и справку от врача. Для детей потребуется согласие родителей на участие в соревнованиях. Сбор 27 июля в 9:00 на центральном городском пляже озера Сенеж. Организатором выступил центр «Солнечногорье».

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