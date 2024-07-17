17 июля 2024, 17:23

Массовый велозаезд в Истре собрал более 650 участников

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В городском округе Истра провели массовый заезд на велосипедах. В нем приняли участие 650 велосипедистов.

Заезд проходил по живописным местам округа, полям и лесам между Дедовском и Павловской Слободой. Участвовать могли спортсмены от пяти до 70 лет, причем для каждой возрастной категории были разные дистанции: два километра, три километра, шесть километров, 18 километров, 27 километров и 54 километра.

Среди победителей были истринские спортсмены: первое место среди девочек завоевала Эмилия Соцкова в возрастной категории восемь-десять лет, третье место у Евгении Савиной в возрастной категории 45+, а в дистанциях для новичков среди победителей оказались Максим Слесарев и Игорь Гуржиенко.

В конце участники получили медали и призы. Марафон проводится в Истре второй год подряд.

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Спортсмены Истра
17 июля 2024, 17:38
Более 380 миллионов рублей выплатили инвалидам Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства социального развития Московской области
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Более 15 мер социальной поддержки предусмотрено для жителей с инвалидностью в Московской области. Среди них различные выплаты, средства реабилитации и компенсация расходов на санаторно-курортное лечение.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что процесс получения льгот и выплат для людей, нуждающихся в поддержке, максимально упрощен, и некоторые назначаются автоматически. Она также напомнила, что в этом году процедура получения уникальной выплаты в размере 18 тысяч рублей на паллиативных детей была упрощена. Теперь семьи получают ее без проверки доходов.

В Министерстве социального развития региона добавили, что в Подмосковье проживает более 370 тысяч человек с инвалидностью. Помимо социальной поддержки, они могут бесплатно пройти реабилитацию в социальных центрах, а также получить денежную помощь на приобретение необходимых реабилитационных средств. Общая сумма выплат на меры поддержки из регионального бюджета превысила 380 миллионов рублей.

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Льготы Инвалиды
17 июля 2024, 17:27
Коллектив из Истры победил на международном конкурсе вокалистов
https://vk.com/goistra
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Юные вокалистки из Истры стали лауреатами международного конкурса. Городской округ там представлял вокальный коллектив MotiV Павловского Дома культуры.

В творческом конкурсе приняли участие вокалисты со всей России: из Петербурга, Магадана, Кемерова, Белгорода, Оренбурга, Ставрополя, Республики Карелия и Сахалина.

Артисты из Истры смогли не только покорить зрителей, но и вернуться с наградой - Анастасия Мельник стала лауреатом I степени, Алена Капич - лауреат II степени, Софья Пуликова - лауреат III степени и Майя Гоппе - лауреат III степени. Вокальный коллектив MotiV с номером «Трава у дома» стал лауреатом III степени, а также с номером «Звезды континентов» лауреатом III степени среди возрастной категории шесть-восемь лет.

Коллективом руководит Анна Боева. Она является многократным лауреатом всероссийских и международных вокальных конкурсов. К примеру, всероссийского конкурса «Голос России», международного конкурса «Славянский путь» в Болгарии, международного конкурса Star’s planet. Также Анна - финалистка национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Несмотря на то что коллектив существует всего три года, участницы уже показывают отличные результаты. Ранее они удостоились гран-при международного конкурса Art-vivat в номинации «Патриотическая песня».

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Истра конкурсы
17 июля 2024, 17:18
Студент из Коломны победил на международном конкурсе с проектом по VR-туризму
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Студенты из Коломны победили на международном конкурсе по цифровому туризму. Учащийся ГСГУ Руслан Ходжаев представил проект VR-путешествий. О том, какие инновации можно внедрить в сферу туризма он рассказал в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Руслан переехал в Коломну из Москвы, чтобы изучать туризм. Юношу интересуют инновации - именно поэтому он принял участие в международном конкурсе и одержал победу. На суд жюри он представил видеоролик, повествующий о VR-технологиях.

При помощи специальных очков любители путешествий могут оказаться в любой точке планеты и осмотреть достопримечательности во всех деталях со всех сторон. В некоторых местах пользователям доступны только панорамные снимки.

Как отметил Руслан, дополнить виртуальную реальность можно и коломенскими улицами. Так, студент предложил добавить туда интересные туристические объекты. В будущем молодой человек рассматривает работу в музеях, внедряя уникальные технологии уже там.

«Я нашел себя в этом деле. По направлению я смог бы пойти работать в музей. Я повидал много музеев, и понял, что у них есть потенциал», - отметил он.

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Коломна Туризм Студенты конкурсы
17 июля 2024, 16:53
Дом культуры «Стромынь» в Богородском округе откроют после ремонта осенью
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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С 2020 года в здании Дома культуры в селе Стромынь проводится поэтапный ремонт. Этим летом строители модернизируют классы хореографии и декоративно-прикладного творчества.

Дом культуры «Стромынь», который является структурным подразделением Мамонтовского сельского Дома культуры, теперь не узнать. Здесь отремонтировали фундамент, кровлю, систему отопления, электропроводку. Установили современные окна, оборудовали новую входную группу.

«Наше обновленное учреждение культуры открывает для людей возможность самореализоваться, проявлять себя в разных творческих, интеллектуальных и спортивных направлениях. А делать это в комфортных условиях гораздо приятнее! Еще одно важное мероприятие будет проведено в течение летнего периода текущего года: планируется полностью завершить работы по газификации Дома культуры», - сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Обновление Дома культуры проводится летом, чтобы осенью и зимой он продолжил работать в своем стандартном формате, как открытая публичная площадка для творческих занятий детей и взрослых.

Также в 2024 году запланировано проведение работ по капитальным и текущим ремонтам в 13 муниципальных учреждениях культуры в Богородском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Ремонтные работы Богородский

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