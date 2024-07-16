Массовый велозаезд Gran Fondo пройдет в Ногинске 21 июля

Как рассказали в подмосковном Минспорте, старт начнется с территории стадиона «Знамя». Для участников подготовят три дистанции: 30, 55 и 95 километров. На самой протяженной проведут соревнования в двух форматах: заезд и гонка.

В этом велосезоне в Подмосковье уже прошли два старта серии в Лотошине и Волоколамске. Они также состоятся в Серпухове 25 августа и в Рузе 22 сентября.

Зарегистрироваться на старт можно по ссылке.

Gran Fondo - самый массовый велозаезд в России. Дистанции готовят для спортсменов разного уровня подготовки. Первые старты серии прошли в 2016 году и уже объединили более 150 тысяч человек.

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