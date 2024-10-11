Массовый вечерний забег прошел в Большом Серпухове

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На старт вышли спортсмены, активные жители, воспитанники военно-патриотического клуба «Армеец», студенты, школьники и даже малыши. Чемпион мира по боксу Федор Чудинов провел для участников небольшую разминку.

Дистанция пробега начиналась от дворца молодежи по Лесному бульвару до Институтского шоссе и затем обратно.

Непременным условием участия в забеге было наличие налобного фонарика. После финиша бегуны сдали их в пункт приема гуманитарной помощи во дворце молодежи, чтобы затем отправить участникам специальной военной операции.

Мероприятие, которое организовали центр молодежных инициатив и администрация муниципалитета, стало частью ежегодной молодежной акции «Go pro за ЗОЖ». В ее рамках также будут проводиться веселые старты, разнообразные викторины и квесты.

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