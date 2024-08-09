Массовые соревнования пройдут в Химках в честь Дня физкультурника

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Программа празднования Дня работника физической культуры включает множество активностей: Открытый кубок городского округа по автомобильному спорту, хоккею, пляжному бадминтону, соревнования «Выбирай свой спорт» и веселые старты. Также во всех микрорайонах округа организуют тематические мастер-классы и дни открытых дверей в спортивных школах.

Праздничные мероприятия пройдут в парках имени Толстого, Величко и в Подрезково. Турниры проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», имени Александра Островского, «Интеграле» и на стадионах города.

Отметим, что Химки по праву считаются спортивной столицей. Ежегодно в округе проводят множество тематических мероприятий: эстафеты, веселые старты, турниры, состязания.

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