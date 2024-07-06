Массовые отключения электричества в непогоду предотвратили в Подмосковье

Министерство энергетики Подмосковья установило специальный контроль за работой электрооборудования во время непогоды, обеспечив круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Локальные аварийные отключения электроснабжения, вызванные падением веток на ЛЭП, были своевременно устранены.

На данный момент восстановительные работы по сети напряжением 6-10 кВ завершены практически во всех муниципалитетах, за исключением нескольких жилых районов Раменского и Солнечногорского городских округов, где обнаружены повреждения электрооборудования от прямого удара молнии. Работы продолжаются, и электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщил вице-губернатор Московской области и министр энергетики Евгений Хромушин, для оперативного восстановления электроснабжения Подмосковья было задействовано 445 бригад (около 1858 человек), 625 единиц спецтехники, 211 передвижных дизель-генераторных установок. Компании по обслуживанию электросетей продолжают следить за погодными условиями.

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