Массовые ночные забеги пройдут в Балашихе 29 и 31 октября

В Никольско-Архангельском парке для старшего поколения проведут 30 октября занятия скандинавской ходьбой. В парке на Заречной состоятся сразу три забега. 29 и 31 октября на старт выйдут любители ночных соревнований, а 2 ноября утром начнется традиционный забег проекта «Пять верст».

Посетителей парка «Пехорка» 2 и 3 ноября ждут творческие мастер-классы от студии «Ампир», которые пройдут в уютном коворкинге. Также в эти дни в парке организованы спортивные эстафеты и интерактивная программа.

На набережной соседнего парка «Пехорка-лес» 2 ноября состоится активная разминка для всех желающих. В этот день в Пестовском парке стартует забег «Пять верст», а затем проведут спортивные эстафеты и игровую программу для детей.

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