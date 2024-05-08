08 мая 2024, 16:50

Масштабный автопробег ко Дню Победы прошел в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Автопробег к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне провели в городском округе Химки. Несколько десятков машин проехали по центральным улицам со Знаменами Победы.

Движение возглавил отреставрированный мотоцикл «Урал» 1941 года, который участвовал в военных операциях. Организовал заезд мотоклуб «Ночные волки».

«Наш мотопробег - альтернатива „Бессмертному полку“ в таком необычном формате. В параде участвует отреставрированная уникальная военная техника, которую восстановили до мелочей», - рассказал президент химкинского отделения мотоклуба «Ночные волки» Андрей Голливуд.

Мотоциклисты проехали по центральным улицам Химок. Маршрут проходил через «Арену Химки», обелиск «Отстоявшим Отчизну», сквер имени Марии Рубцовой и монумент «Противотанковые ежи».

«Первый раз участвую в таком масштабном мероприятии. Эти машины нам дали в „Мосфильме“. Вся техника в рабочем состоянии. Интересно управлять уникальными автомобилями, приехать сюда и быть участником такого мероприятия», - поделился участник автопробега, режиссер Владимир Буханов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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День Победы 9 мая Химки Машины
08 мая 2024, 17:47
Южное озеро в Черноголовке благоустроят к августу
Телеканал «360»
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Южное озеро откроют в Черноголовке после благоустройства 24 августа. В масштабный проект вложат 358 миллионов рублей. О том, что появится на территории, и что еще облагородят в округе, в интервью 360.ru рассказал глава муниципалитета Роман Хожаинов.

Южное озеро - одно из самых популярных и любимых жителями мест отдыха в Черноголовке. Площадь территории составляет около 25 гектаров. Рядом реконструируют спортивные объекты, тротуары и пешеходные дорожки, а на пляже меняют песок.

По словам Хожаинова, на территории будет работать вай-фай, там установят новые урны и скамейки, комнату матери и ребенка, а также бордюры. Основной задачей при благоустройстве поставили сохранить природный ландшафт, поэтому пешеходные и велосипедные дорожки проложат так, чтобы не приходилось вырубать деревья.

Как отметил глава округа, самая главная ценность муниципалитета - это люди, которые также внимательно относятся ко всем работам, что проводит администрация.

«Самое главное богатство - это люди, очень образованные, они очень переживают за наш округ, внимательно относятся ко всем работам, которые администрация проводит», - сказал он.

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Благоустройство Черноголовка
08 мая 2024, 17:47
Школьник из Подмосковья создал робота для изготовления тортов
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Ученик 11 класса образовательного центра «Флагман» Валерий Фокин разработал робота «КондиБот», который автоматизирует процесс приготовления тортов. Об изобретении рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«КондиБот» состоит из руки-манипулятора для перемещения коржей, накопителя коржей, робота-художника, а также системы транспортировки, перемещающей изделие.

Валерий уже представил свою разработку на всероссийской олимпиаде по технологии в направлении робототехники и стал призером ее заключительного этапа. Школьник также завоевал диплом призера на конференции в МГТУ имени Баумана.

Управлять устройством можно с помощью приложения. Воплотить идею в жизнь помогли специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» из городского округа Одинцово. Здесь занимаются ребята с четырех лет. Учатся программировать, создавать игры и сайты.

«Центр помогает школьникам найти необычную идею для своего проекта, которая потенциально может стать основой для будущего высокотехнологичного бизнеса. Даже на федеральных конкурсах школьники в основном представляют очень стереотипные проекты, которые имеют мало отношения к реальной жизни. Мы хотим изменить это», - отметил директор ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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Благоустройство Черноголовка
08 мая 2024, 17:45
Уличное освещение модернизируют на Текстильной улице в Лобне
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Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам благоустройства Сергей Лопатников провел обход территории округа. Он встретился с жителями домов № 6, № 8 и № 12 на улице Текстильная.

Жителей волнует качество освещения детских площадок и тротуаров. Этот вопрос, а также благоустройство контейнерных площадок и по ремонт тротуаров Сергей Лопатников принял в работу.

Напомним, в Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы каждой встречи представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
08 мая 2024, 17:29
Юные лесничие в Шатуре помогли облагородить могилы ветеранов
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Учащиеся школьного лесничества «Родничок» в Шатуре привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Участники субботника подмели территорию, убрали мусор и прошлогоднюю траву, а также протерли памятники и ограды.

«Память о великом поколении победителей вечна. В преддверии праздника мы отдаем дань уважения прошлому, воинам, которые, не жалея своей жизни, боролись за освобождение родины, приближали день Победы, как могли», - отметили в Комлесхозе Московской области.

Напомним, 8 мая губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы - навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.

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День Победы 9 мая Шатура

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