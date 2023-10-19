Масштабные учения прошли для энергетических служб в Краснознаменске
Специалисты «Мособлэнерго» поучаствовали в учениях. Они отработали действия по восстановлению электроснабжения из-за аварии при падении с дрона взрывных устройств. Мероприятие состоялось в Краснознаменске, сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.
В учениях приняли участие сотрудники Минобороны РФ, МЧС, полиции, войсковой части города, окружной администрации и дежурные диспетчеры.
«По замыслу учений в трансформаторной подстанции ТП-10 вследствие сбрасывания с беспилотника взрывных устройств произошло возгорание камеры трансформатора № 1, что привело к массовому нарушению электроснабжения потребителей, в том числе 1035 жителей, 30 социально значимых объектов и 13 объектов Минобороны РФ», - уточнили в ведомстве.
В итоге специалисты «Мособлэнерго» справились с задачей.
С начала года организация провела три масштабных учения и более 50 тренировок.
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