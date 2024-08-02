Масштабную модернизацию контейнерных площадок проведут в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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«Сегодня на территории Московской области остается более 890 проблемных контейнерных площадок в 44 муниципалитетах. Мы понимаем, что все еще не хватает баков, поэтому необходимо принять решение о модернизации контейнерных площадок», - подчеркнул Мурашов.

На площадках создадут специальные отсеки под бункеры, расширят пространство под баки, установят информационные стенды для жителей о недопустимости сброса отходов и смета.

Больше всего проблемных контейнерных площадок расположено в Домодедове, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.

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