Масштабная уборка снега началась на улицах городского округа Шатура

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В спортивном клубе «Лидер» состоялись соревнования по настольным играм. Попробовать свои силы в шаффлборде, корнхолле и джакколо в гости к воскресенцам приехали спортсмены из Коломны и Егорьевска.

Троеборье стало вторым этапом турнира, проходящим в рамках «Лиги „Лидера“. Спортсмены в течении года участвуют в 12 различных дисциплинах.

«Стараемся продумать, как сделать соревнования интересными прежде всего и доступными для всех категорий», - сказал директор спортивного клуба инвалидов «Лидер» Алексей Кузнецов.

Воскресенский спортивный клуб «Лидер» по праву считается кузницей чемпионов. Следующим этапом «Лиги „Лидера“ станут шашки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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