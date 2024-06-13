13 июня 2024, 11:45

Маслята и подберезовики появились в Подмосковье после дождей

Ульянов А.И.
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Первые маслята и подберезовики появились в лесах Подмосковья. Этому способствовали обильные дожди и теплая погода.

«Прогулки в лес в летний период - одно из любимых занятий наших жителей. После дождей появились первые маслята, подберезовики, подосиновики, лисички и даже белые - съедобные грибы, используемые при приготовлении различных блюд», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Грибы встречаются пока местами и в небольшом количестве, ведь основной сезон сбора еще впереди. Не стоит забывать про несъедобные экземпляры, внешне похожие на маслята и другие. При малейшем сомнении брать находку в корзину не стоит.

Необходимо также ознакомиться с редкими видами грибов в Красной книге Московской области. Некоторые виды запрещено собирать, за это грозят штраф и даже уголовная ответственность.

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Природа Погода Экология Грибы
13 июня 2024, 12:27
Минэкологии и полиция выявят причастных к незаконным свалкам в Ленинском округе
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции выявили незаконные свалки в деревне Вырубово Ленинского округа. Теперь виновным предстоит выплатить штраф за порчу земель.

«На всех трех участках складирован, преимущественно, строительный мусор. Их собственникам - компаниям „НаполеОн-ММ“, „Лидер“, а также физическому лицу - объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты аккредитованной лаборатории обследовали свалки и взяли образцы отходов для анализа. На основе полученных данных можно будет рассчитать сумму ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Свалки Экология Мусор Ленинский округ
13 июня 2024, 12:23
Новое футбольное поле в Балашихе откроется в сентябре
Пресс-служба администрации Балашихи
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Глава городского округа Балашиха заявил на оперативном совещании, что в сентябре 2024 года планируется открытие футбольного поля на стадионе «Орион». Открывать объект будут поэтапно.

В 2024 году планируют завершить реконструкцию стадиона «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Открывать объект будут поэтапно - в феврале этого года здесь уже начала свою работу ледовая арена «Орион Технопул».

«Мы с вами должны торжественно стадион открыть, у нас на поле должна начать заниматься наша детская юношеская спортивная школа, все благоустройство должно быть закончено», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо этого, в 2024 году завершат ремонт в основном здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Футбол Балашиха Ремонтные работы
13 июня 2024, 12:20
Специалисты Московского завода смазочных материалов представили интерактивный экоспектакль для школьников Фрязина
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Волонтеры «Газпромнефть — смазочные материалы» провели урок экологического просвещения для школьников Московской области. Сотрудники представили авторскую театрализованную постановку о сохранении окружающей среды. Мероприятие прошло в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Интерактивный экоспектакль для юных жителей Фрязино разработали и организовали сотрудники Московского завода смазочных материалов. В игровой форме они познакомили детей с флорой и фауной региона, а также рассказали о правилах поведения, которые помогают заботиться о природе родного края.

Спектакль стал новым этапом образовательного проекта по экологическому просвещению детей школьного возраста, который реализует «Газпромнефть-СМ» в Подмосковье и Омске. Специалисты проводят уроки орнитологии и образовательные семинары, а также творческие мастер-классы по изготовлению поделок из экологичных материалов.

«Воспитание культуры ответственного и бережного отношения к природе у детей и взрослых - важное направление социальных проектов „Газпромнефть-СМ“. Наши волонтеры используют современные и творческие форматы: экоспектакль - отличный пример нестандартного и креативного подхода команды. Благодаря инициативе и неравнодушию сотрудников акции становятся с каждым годом масштабнее и вовлекают все больше местных жителей и партнеров», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Экологическое просвещение - неотъемлемая часть формирования культуры и мировоззрения будущих поколений, подчеркнула Юлия Шувалова, заместитель главы городского округа Фрязино: именно оно помогает понять собственную роль в сохранении природы.

«Сотрудники „Газпромнефть-СМ“ ежегодно организуют в городском округе Фрязино масштабные субботники, а также проводят для наших детей интересные и полезные экоакции и мероприятия. Это важный вклад как в продвижение философии бережного отношения к окружающей среде, так и создание здоровых экопривычек с раннего возраста», - заявила Юлия Шувалова.

Постановка состоялась во Фрязинской детской школе искусств, где ранее при поддержке компании был открыт новый концертный зал.

Дети Школьники Заводы Фрязино Экология Газпром нефть
13 июня 2024, 12:17
Детский сад и школу в Павшинской Пойме обеспечили надежным электроснабжением
Мособлэнерго
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Школу и детский сад, который построили в Павшинской Пойме городского округа Красногорск, обеспечили новой подстанцией. Работы по технологическому присоединению социальных объектов проходят под контролем Министерства энергетики Московской области во всех муниципалитетах региона.

По словам вице-губернатора Подмосковья - министра энергетики региона Евгения Хромушина, новая электроустановка построена с использованием современных технологий и оборудования.

«Это важный элемент развития инфраструктуры городского округа Красногорска. Особое внимание было уделено безопасности эксплуатации объекта, в том числе и экологической», - рассказал Хромушин.

Специалисты «Мособлэнерго» проложили от подстанции ТП-26049 кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью 1,1 километров. Детскому саду и школе предоставили мощность 1235 киловатт-час.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Детские сады Технологии

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