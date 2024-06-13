Маслята и подберезовики появились в Подмосковье после дождей

«Прогулки в лес в летний период - одно из любимых занятий наших жителей. После дождей появились первые маслята, подберезовики, подосиновики, лисички и даже белые - съедобные грибы, используемые при приготовлении различных блюд», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Грибы встречаются пока местами и в небольшом количестве, ведь основной сезон сбора еще впереди. Не стоит забывать про несъедобные экземпляры, внешне похожие на маслята и другие. При малейшем сомнении брать находку в корзину не стоит.

Необходимо также ознакомиться с редкими видами грибов в Красной книге Московской области. Некоторые виды запрещено собирать, за это грозят штраф и даже уголовная ответственность.

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