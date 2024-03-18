18 марта 2024, 16:44

Масленицу встретили с конкурсами и играми в микрорайоне Шитикова в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Масленичные гулянья прошли в микрорайоне Шитикова в Мытищах. Сотрудники культурно-информационного центра «Леонидовка» провели праздник с хороводами, играми и конкурсами.

Участие в проводах зимы приняли взрослые и юные жители микрорайона Шитикова. Для них подготовили творческую программу с песнями, танцами и народными забавами.

«Приятно видеть на празднике так много людей, счастливые лица детей. На самом деле современные дети очень охотно откликаются на народные темы. Особенно если их в этом поддерживают родители», - рассказала руководитель коллектива народного танца «Волшебники» Оксана Якушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Мытищи конкурсы Масленица
18 марта 2024, 16:32
Почти 500 тысяч жителей Подмосковья подключились к опросу по благоустройству с 15 марта
Медиасток.рф
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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта. Днем 18 марта на сайте проголосовали уже более 477 тысяч жителей Подмосковья.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 миллиона человек. 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Выбор можно сделать до 30 апреля на сайте.

«В январе Владимир Путин продлил программу „Формирование комфортной городской среды“ до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование», - добавил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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Благоустройство
18 марта 2024, 16:30
Торговый центр построят на Инициативной улице в Люберцах в 2025 году
Мособлархитектура
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Мособлархитектура одобрила облик торгового центра на улице Инициативной в Люберцах. Строительство планируется начать во втором квартале 2024 года и завершить в третьем квартале 2025 года.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, здание представляет собой параллелепипед со скошенными торцевыми плоскостями и нависающим объемом второго этажа.

«Общая площадь объекта составляет 4900 квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 54 новых рабочих места», - рассказал Гордиенко.

На первом этаже торгового центра разместятся супермаркет, аптека и кафе, а на втором - физкультурно-оздоровительный комплекс, а также различные сервисы бытовых услуг. Здание будет выдержано в лаконичной современной эстетике.

Фасад отделают алюминиевыми панелями жемчужного и графитового цветов и стеклом, а также установят ночную подсветку.

На прилегающей к торговому центру территории проложат велосипедные дорожки, высадят газон и организуют парковку на 60 автомобилей.

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Люберцы Строительство
18 марта 2024, 16:29
Подмосковье направило 3 миллиона рублей на компенсацию полиса ОСАГО для льготников в 2024 году
Unsplash
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Льготники Московской области могут получить до 50% компенсации за полис ОСАГО. В этом году Подмосковье направило около трех миллионов рублей на данную меру поддержки. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

«В первую очередь такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов и родителей детей-инвалидов. Благодаря этой мере семья экономит в среднем пять тысяч рублей», - отметила министр социального развития Подмосковья Болатаева Людмила.

В ведомстве уточнили, что компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Так, льготникам не нужно отправлять заявление. Все, что необходимо - проверить предзаполненное заявление в личном кабинете и прикрепить оплаченный полис.

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Инвалиды ОСАГО
18 марта 2024, 16:28
Ремонт фасадов 23 многоквартирных домов в Одинцове завершат к концу 2024 года
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В 2024 году в Одинцовском округе запланирован ремонт фасадов 23 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сегодня на завершающей стадии капитальный ремонт фасада в девятиэтажном доме № 14 на улице Фасадная в поселке Лесной Городок. Сейчас там проводят работы по утеплению фасада с применением современных материалов. Работы уже выполнены на 80%, охватив площадь более 13 тысяч квадратных метров. На объекте работают 25 человек.

В доме № 14 уже повели работы по замене систем газоснабжения, окон и входных дверей. Планируют также ремонт инженерных систем, установку новых узлов управления ресурсами, а также ремонт подвальных помещений. Строительный контроль осуществляется сотрудниками «Управление технического надзора капитального ремонта».

Напомним, что в 2023 году капитальный ремонт был завершен в 3156 многоквартирных домах по всей области. Он включал работы по кровле, фасадам, инженерным системам и лифтам. Заменено газовое оборудование в почти 600 домах. Жители могут ознакомиться с программой капремонта на интерактивной карте фонда капремонта на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство Ремонтные работы

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