Масленицу широко встретили с блинами и пирогами в парке Киово в Лобне

Сотни жителей и гостей округа собрались в последний день Масленицы в Киовском парке. Их угощали блинами, пирогами и чаем. В программе были игры, викторины, катания на лошадях, веселые старты и хоровод.

Одним из ярких моментов стала церемония подведения итогов конкурса на лучшее чучело Масленицы. В конкурсе участвовали двадцать команд. По итогам, чучело по имени Маруся завоевало приз зрительских симпатий. Победителей наградили дипломами и подарками.

«Мы все ждем весну, поэтому чучело обязательно надо сжечь. Их сегодня здесь целых двадцать штук. Они все разные, их делали и старались. Но призы, мои призы, получат только четыре», - подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

В прошлом году парк был полностью обновлен: была установлена новая сцена, освещение, детские площадки. Теперь здесь есть 4 зоны: спортивная, молодежная, для прогулок и отдельная для праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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