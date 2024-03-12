Масленичные программы запланировали у всех избирательных участков в Подмосковье

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Глава региона напомнил, что в области 15, 16 и 17 марта будут работать более 3,9 тысячи избирательных участков и 36,3 тысячи сотрудников УИКа.

«Это самая большая в стране избирательная система. Спасибо всем учителям, врачам, работникам культуры и спорта, а также другим специалистам за их труд в эти дни», - отметил Воробьев.

По словам губернатора, работа с проведением дистанционного голосования, обработкой бюллетеней и мобильными избирателями требует регулярного совершенствования. Именно поэтому подмосковные специалисты постоянно повышают свою квалификацию, подчеркнул он.

Также Воробьев обратил внимание, что выборы президента совпали с Масленичной неделей, поэтому возле всех 3928 участков запланированы культурные масленичные программы и угощение блинами.

Губернатор добавил, что успел попробовать это традиционное масленичное блюдо, когда заезжал на избирательный участок № 1086 в ДиКЦ «Костино» в Королеве.