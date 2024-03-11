Масленичные гулянья пройдут на набережной Сенежа в Солнечногорске

«Развлекательная программа на Масленицу будет насыщенной и интересной. Каждый сможет найти развлечение по душе, а также полакомится традиционными угощениями. Приглашаем всех желающих за праздничным настроением в наш городской округ Солнечногорск», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Народные гуляния пройдут в каждом территориальном управлении муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Масленичные гулянья начнутся 17 марта в 12:00. Для гостей праздника выступит клуб исторической реконструкции, будут проводиться мастер-классы и спортивные эстафеты. На центральном пляже установят масленичный столб для самых сильных и смелых.

Жителей будут развлекать аниматоры на ходулях. На главной сцене выступят творческие коллективы округа, фолк-группа, а также заслуженная артистка России и исполнительница народных песен Марина Девятова. Завершит праздник огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.