17 марта 2024, 15:47

Масленичные гуляния прошли в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В Кузьминском парке весело отметили Масленицу. Участники мероприятия посостязались в перетягивании каната, метании валенок, а также попробовали блины.

Блины готовили прямо в парке, а сотрудники местной библиотеки раздавали их всем желающим. Особые мини-блинчики испекли для самых маленьких гостей праздника, а блины из гречишной муки стали призами за правильные ответы в викторине.

Для всех присутствующих провели мастер-классы по росписи масленичной тарелки и выставку-конкурс кукол. В этом году условия конкурса ограничивали размер кукол полутора метрами, чтобы избежать прошлогодних ситуаций с куклами выше двух метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники Масленица
17 марта 2024, 16:54
Избиратели из Солнечногорска отметили Масленицу на участках для голосования
Читайте нас в: Google Новости
Жители Солнечногорска отметили широкую Масленицу прямо на участках для голосования. В последний день масленичной недели на избирательных участках городского округа проходит разнообразная развлекательная программа.

В главном офисе многофункционального центра в Солнечногорске расположен участок для голосования № 2994. Там создали атмосферу настоящего праздника. Гостей встречали ростовые куклы Солнышко и Медведь, символизирующие Масленицу и Россию. Всем желающим предлагали горячий чай из самовара и сладости.

«Сегодня завершающий день голосования. Мы приближаемся к подведению итогов. Все дни на нашем избирательном участке проходило все в штатном режиме, люди продолжают приходить в хорошем настроении. На третий день для наших жителей мы подготовили праздник, посвященный Масленице», - сказала наблюдатель от Общественной палаты городского округа Солнечногорск Наталья Нестерова.

Напомним, что адрес своего избирательного участка можно посмотреть сайте. Проголосовать сегодня граждане могут до 20.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ Масленица
17 марта 2024, 16:53
Почетный гражданин Солнечногорска Владимир Кривулин проголосовал на выборах президента России
Читайте нас в: Google Новости
Владимир Кривулин, почетный гражданин Солнечногорска, принял участие в выборах президента Российской Федерации. На протяжении долгого времени он был руководителем музея «Выстрел» и участником военно-патриотических проектов в округе.

В возрасте 89 лет он пришел на избирательный участок вместе с внуком. Свой голос почетный гражданин округа отдал на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел». Кривулин подчеркнул важность активного участия избирателей в выборах и выразил уверенность в силе России.

Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ
17 марта 2024, 16:27
Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин посетил избирательный участок в Балашихе вместе с супругой и дочкой
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, который участвовал в легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада, Юрий Ляпкин проголосовал на выборах президента. Для этого он посетил избирательный участок в школе № 3 на улице советской в Балашихе.

Юрий Ляпкин почетный житель Балашихи. Именем выдающегося спортсмена в городе названы ледовый дворец «Арена Балашиха» и спортивная школа олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец».

«Ну вот я постоянно сюда, в свою любимую третью школу, хожу. Здесь все отлично всегда. Последние выборы всегда здесь», - поделился спортсмен.

Юрий Ляпкин отметил, что пришел на выбор не один, а со своей супругой и старшей дочкой.

«Как обычно со своей супругой и сегодня с нами старшая дочка», - добавил Юрий Ляпкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:23
XIII фольклорный фестиваль провели в коррекционной школе Лобни
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В школе и культурном центре «Музей под небом» прошел XIII ежегодный фольклорный фестиваль. В этот раз организаторы подготовили для детей различные развлечения, включая игры, мастер-классы и традиционные угощения.

Школьники продемонстрировали свои творческие способности, представив работы, созданные под руководством отца Дмитрия. Эти произведения уже заслужили признание и выставляются в разных городах России. Дмитрий Котов, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и опытный художник, уже более 50 лет работает с детьми. Его мечта - украсить весь город работами своих учеников.

Школа и культурный центр «Музей под небом», расположенные у озера Киово в здании бывшей автошколы, благодаря усилиям педагогов, родителей и местной администрации превратились в пространство для творчества и обучения. Здесь, рядом с церковью Спаса Нерукотворного Образа, отец Дмитрий не только обучает детей мозаичной технике, но и воспитывает в них любовь к народной культуре и традициям, показывая, что каждый может стать художником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у всех избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники Религия Масленица

Новости по теме