Масленичная ярмарка открылась на Советской площади в Солнечногорске

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Ярмарка расположена в 30 павильонах. На ней представлена мясная, молочная, рыбная продукция, сухофрукты, одежда, головные уборы, постельное белье, моющие средства, уходовая косметика и многое другое.

«Цены на ярмарке ниже среднерыночных. Строго отслеживается качество продовольственных изделий и санитарные условия, в которых они хранятся», - прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ярмарка работает до 17 марта с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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