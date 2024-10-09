Машины для перевозки лесопожарной техники закупили в Подмосковье
Лесопожарные формирования подмосковного Комлесхоза получили новую спецтехнику. Это три седельных тягача с полуприцепами.
Как сообщили в комитете, тяжелые седельные тягачи используют для доставки другой лесопожарной техники к месту возгорания. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, еще пять машин приобрели для транспортировки колесных тракторов.
«Помимо собственно пожарной техники, которая занимается тушением очагов возгораний и доставляет пожарные расчеты лесной охраны для локализации и ликвидации пожаров, на вооружении лесопожарных формирований есть специальная техника - колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные - для работы в труднопроходимых лесных массивах», - рассказал он.
Всю технику закупили по федеральному проекту «Сохранение лесов».
Тягачи оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где они находятся.
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