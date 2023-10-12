Машиностроительный завод расширят в Орехово-Зуеве

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в проект инвестируют свыше 280 миллионов рублей, его будет сопровождать Центр содействия строительству.

Площадь нового здания превысит 7,9 тысячи квадратных метров. Там будут хранить металлозаготовки и готовую продукцию - тормозные системы для автомобилей. Получить работу на складе смогут 10 человек.

Завод «Тонар» - единственный в России производитель технологических и шарнирно-сочлененных самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъемности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».