24 мая 2024, 14:26

Маршруты речных путешествий для пенсионеров разработали в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сезон прогулок на свежем воздухе в разгаре. Поэтому для участников проекта «Доброфлот» в Химках разработали маршруты речных путешествий с посещением Северного речного вокзала и катанием по акватории Химкинского водохранилища.

Присоединиться к экскурсии можно два раза в неделю: по понедельникам и средам. Действует предварительная запись по телефону: +7 (495) 572-65-14.

«Напомню, что в начале мая в Химках дали старт новому сезону речных прогулок для участников проекта губернатора Московской области „Активное долголетие“. Проект „Доброфлот“ запустили по просьбе самих химчан», - отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Можно принять участие и в других мероприятиях. Полный перечень представлен на сайте «Активного долголетия», в разделе «Активности».

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Путешествия Пенсионеры Химки Экскурсии Активное долголетие
24 мая 2024, 14:25
Подмосковье примет участие в шествии спортсменов на ВДНХ 25 мая
«Здоровое отечество»
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Подмосковные спортсмены и семьи примут участие в параде-шествии на ВДНХ 25 мая. Они пройдут единой колонной во главе с шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, мероприятие организовало движение «Здоровое Отечество». Оно пройдет на площадке международной выставки «Россия». Парад приурочили к 105-летию первого шествия спортсменов на Красной площади.

«В мероприятии примут участие 30 спортивных федераций и обществ, а также чемпионы и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийский игр Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк», - рассказали в министерстве.

Всего в шествии будут участвовать более двух тысяч спортсменов. Чемпионы проведут для гостей зарядку и представят свои федерации. В завершение события состоится концерт.

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Спортсмены
24 мая 2024, 14:11
Более 200 пляжей будет работать летом в Подмосковье
Пресс-служба Минблаго МО
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До старта пляжного сезона в Подмосковье осталась неделя. Сейчас в зонах отдыха продолжаются подготовительные работы, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаков и другого», - уточнил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В прошлом году на пляжах Московской области отдохнули более 849 тысяч человек. При этом, самыми посещаемыми стали пляжи в: Солнечногорске, Лыткарине, Талдоме, Шатуре, Долгопрудном, Электростали, Мытищах, Луховицах и Орехово-Зуеве.

В этом году для отдыха в Подмосковье обустроят свыше 200 пляжей. Напомним, пляжи в регионах трех типов: малые, средние и большие. Их вместимость варьируется от 200 до тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Отдых Благоустройство
24 мая 2024, 14:04
Кадеты из Химок поучаствовали в военно-патриотическом параде
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химки на параде военно-патриотических объединений Подмосковья представили кадеты из школы «Лига первых». Всего в мероприятии приняли участие свыше 300 человек.

Парад собрал 27 команд со всего региона. Организаторы подготовили и праздничную программу с концертом. Наградили ребят, которые победили в областных конкурсах «Кадет года» и «Девушки в погонах». Педагоги тоже получили благодарности за патриотическую работу.

«Я начинала свою карьеру с работы в школе. Далее ушла служить родине и 22 года трудилась в разных сферах управления министерства внутренних дел. После чего я приняла решение, что и дальше хочу обучать детей, - вернулась работать в образование и начала делиться приобретенным опытом со школьниками», - рассказала подполковник юстиции учитель обществознания Елена Жерновкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Школы Химки
24 мая 2024, 14:03
Подмосковные студенты посетили марафон в честь Дня славянской письменности
Министерство образования Московской области
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Марафон в честь Дня славянской письменности провели преподаватели русского языка и литературы колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Его посетили студенты первых курсов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студентам рассказали об истории и традициях праздника, а также о выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие культуры России. Для них провели конкурс на знание цитат из художественной литературы.

«Мы присоединяемся к знаменитому русскому писателю Тургеневу и завещаем: берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием - в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса», - добавили педагоги.

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Русский язык Студенты

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