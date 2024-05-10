Маршрут следования автобусов № 24 изменят с 13 мая в Дмитрове

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Это изменение направлено на обеспечение комфортной транспортной связи для жителей деревни до автостанции «Дмитров» и других важных объектов города.

На данный момент маршрут № 24 обслуживается тремя автобусами, осуществляющими 30 рейсов ежедневно. В связи с нововведением автобусы будут совершать три заезда в будни в деревню Бабкино.

Первый заезд от остановочного пункта «Бабкино» в направлении остановки «Автовокзал Дмитров» запланирован на 7:19, а обратное отправление от остановочного пункта «Автовокзал Дмитров» с заездами в деревню Бабкино - на 16:02 и 18:15.

На маршруте предусмотрены льготы для жителей Москвы и Подмосковья по социальным картам. Оплата проезда возможна с использованием банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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