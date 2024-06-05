Маршрут автобусов № 332к изменится в Шатуре с 8 июня

По новой схеме будет осуществлять два рейса в сутки. Первый от ОП «Радовицкий Мох» будет отправляться по понедельникам и субботам в 04:10, по пятницам - в 13:10, по воскресеньям - в 15:00. Последний рейс от станции МЦД «Раменское» будет выезжать по понедельникам и субботам - в 09:15, а по пятницам и воскресеньям - в 18:30.

Совсем неподалеку от станции расположен автовокзал «Раменское». Там жители и гости Московской области могут воспользоваться туалетом и бесплатным интернетом пока ожидают автобус или поезд.

Для того чтобы добраться до станции метро «Выхино», пассажиры могут воспользоваться поездами МЦД-3 и сэкономить на проезде в Москву 17 рублей при оплате картой «Тройка».

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