Маршрут автобуса №328к изменят в Шатуре для заезда на станцию МЦД

С этого года супружеские пары медиков могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей. Участниками программы уже стали 79 семей.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава, компенсация аренды жилья - самая востребованная мера поддержки среди медиков. Ее поулчают более 11 тысяч человек.

«С этого года мы ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей, то теперь муж с женой в сумме могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Такую выплату оформили уже 79 семей», - рассказал он.

Чтобы получить меру поддержки, необходио работать на полную ставку по одной из 35 должностей. При этом у специалиста и его семьи не должно быть своего жилья в Подмосковье.

Оформить заявку на участие в программе можно на «Госуслугах».

Узнать больше о мерах поддержки врачей в регионе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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