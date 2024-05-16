16 мая 2024, 10:44

Маршрут автобуса №328к изменят в Шатуре для заезда на станцию МЦД

Медиасток.рф
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С 18 мая в Шатуре изменится схема движения маршрута № 328к от санатория «Озеро Белое» до метро «Котельники». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что теперь автобусы будут следовать до станции МЦД «Раменское».

Первый рейс будет отправляться от остановки «Озеро Белое» в 13:40, а последний - от МЦД «Раменское» в 19:20.

Автовокзал находится в двух минутах ходьбы от станции «Раменское», где удобно ожидать свой рейс. Там есть кресла, бесплатный интернет, туалет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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Автобусы МЦД Раменское Шатура
16 мая 2024, 11:17
Почти 80 супружеских пар медиков получат выплату на аренду жилья в Подмосковье
Медиасток.рф
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С этого года супружеские пары медиков могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей. Участниками программы уже стали 79 семей.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава, компенсация аренды жилья - самая востребованная мера поддержки среди медиков. Ее поулчают более 11 тысяч человек.

«С этого года мы ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей, то теперь муж с женой в сумме могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Такую выплату оформили уже 79 семей», - рассказал он.

Чтобы получить меру поддержки, необходио работать на полную ставку по одной из 35 должностей. При этом у специалиста и его семьи не должно быть своего жилья в Подмосковье.

Оформить заявку на участие в программе можно на «Госуслугах».

Узнать больше о мерах поддержки врачей в регионе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
16 мая 2024, 11:16
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 16 мая
Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 16 мая. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность сети оценили в пять баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на трассах М-1\"Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режм и не отвлекаться на телефон во время движения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
16 мая 2024, 11:15
Контейнерную площадку в деревне Пешково благоустроят летом
Телеканал «360»
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Проблему переполнения контейнерных площадок решают в Чехове. Так, в деревне Пешково уже запланирована реконструкция контейнерной площадки. Там появится твердое основание под большой контейнер для крупногабаритного мусора.

Ежедневно на уборке небольшой контейнерной площадки в деревне Пешково занято несколько дворников. Покрышки, старые вещи, строительные и бытовые отходы - часть мусора регулярно сваливают рядом со специализированными баками и бункером для крупногабаритного мусора. Это портит окружающий пейзаж.

К контейнерной площадке привязаны два небольших жилых дома на 16 квартир, магазин, а также частный сектор деревни Пешково. Вывоз бытовых отходов и раздельного мусора здесь производится ежедневно. Крупногабаритные отходы вывозят раз в неделю.

Чтобы решить проблему перенакопления отходов, в Пешкове прошла рабочая встреча. Заместитель главы округа Евгений Акуличев совместно с председателем местного Совета депутатов Галиной Козиной предложили установить дополнительный контейнер для крупногабаритного мусора. Это можно сделать только документально увеличив количество пользователей.

В Чехове осенью прошлого года было 54 проблемные контейнерные площадки. Сегодня их количество заметно снизилось. На этом в администрации останавливаться не планируют.

«Чтобы в городском округе уйти от перенакопления, в этом году мы будет актуализировать схему санитарной очистки территорий, где мы еще раз посчитаем всех всех отходообразователей, которые есть на территории городского округа», - рассказал Акуличев.

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Чехов Мусор
16 мая 2024, 10:43
Еще один врач получил жилье в Подмосковье на льготных условиях
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Кардиолог из Красногорска Азиза Овезова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Долгое время она жила в съемной квартире.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Азиза Овезова с детства мечтала стать врачом, и поступила в профильный вуз сразу после окончания школы. Стаж работы кардиолога подходит к восьми годам.

«Без сердца люди не живут, этот орган самый важный у человека. Люди приходят с жалобами на то, что болит сердце. Часто встречается нарушение ритма. После лечения видишь результат - улучшение состояния пациента и качества его жизни», - рассказала она.

Благодаря программе социальной ипотеки Азиза Овезова приобрела собственную однокомнатную квартиру в 15-ти минутах езды от работы.

С 2016 года получить свое жилье на льготных условиях могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Социальная ипотека

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