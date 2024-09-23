Марш-бросок от площади 49-й армии до мемориала «Кременки» прошел в Серпухове

Бойцы 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина сражались на рубеже обороны «Дракино-Кременки- Павловка» с октября по декабрь 1941 года. Марш-бросок посвятили подвигу советских солдат того периода.

Генерал-майор, почетный гражданин Серпухова, советник Главы Андрей Морозов дал старт. Более 100 курсантов Военной академии Петра Великого и Серпуховского филиала, а также воспитанники патриотических объединений прошли порядка 30 километров. Они начали с Площади 49-армии, затем возложили цветы к танку Т-34-85, «Рубежу обороны» в Протвине и завершили у военно-исторического мемориального комплекса «Кременки». Там они встретились с первоклассниками. Ребятам передали книгу с напутственными словами начальника Серпуховского филиала военной академии имени Петра Великого, генерал-майора Михаила Баитова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».