Мария Сорокина из Лобни стала победительницей всероссийских соревнований по карате

Мария Сорокина выиграла не только золото турнира, но и бронзу в кумитэ в весовой категории до 42 килограммов.

«Маша технично прошла одного за другим соперника в соревнованиях по ката, в итоге став лучшей. Было очень приятно видеть, что нашей спортсменке аплодируют совершенно посторонние люди. Мы гордимся результатами Марии и желаем ей новых побед», - сообщили представители Федерации карате города Лобня.

Напомним, бойцы из Лобни завоевали пять серебряных и бронзовых наград на всероссийском турнире по тхэквондо «Патриот» в Москве. Он собрал более тысячи спортсменов из всех регионов России.

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