Мария Снегурова из Солнечногорска стала лауреатом всероссийского музыкального конкурса в Санкт-Петербурге

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К участию в конкурсе Марию подготовили преподаватели Солнечногорской детской школы искусств Галина Кадина и Елена Климова.

«Солнечногорская детская школа искусств - кузница талантов городского округа. Ее воспитанники регулярно получают признание на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства. Спасибо высококвалифицированному преподавательскому составу, в числе которых есть заслуженные работники культуры Российской Федерации и Московской области», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Участие в музыкальном конкурсе приняли более 150 исполнителей. Он проводится для поддержки одаренных юных музыкантов, популяризации классической музыки и развития инновационных электронных музыкальных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых школах и детских садах в регионе.

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