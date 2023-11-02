Мария Нагорная провела встречу с представителями таджикской и узбекской диаспор

На встрече также обсудили постановку на воинский учет иностранцев после получения гражданства России.

«Получая паспорт Российской Федерации, новые граждане нашей страны приобретают не только права, но и обязанности, в том числе явиться в местный военный комиссариат в течение двух недель», - отметила Нагорная.

По ее словам, поддержка лидеров этнических анклавов крайне важна в процессе максимальной интеграции мигрантов в подмосковное общественное пространство. По итогам встречи стороны наметили план дальнейшего взаимодействия, а также договорились проведение круглых столов в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».