Мария Мякишева из Одинцова выиграла бронзу на областных соревнованиях по фигурному катанию
Фигуристка Мария Мякишева успешно выступила на областных соревнованиях в Электростали. Спортсменка заняла 3-е место в своей возрастной категории.
Первенство Подмосковья по фигурному катанию прошло в городском округе Электросталь. Участие в соревнованиях приняли воспитанники Одинцовской спортивной школы.
«В своей возрастной категории 3-е место завоевала фигуристка спортивной школы „Одинцово“ Мария Мякишева», - рассказал руководитель спортивной школы Владимир Леонтьев.
Одинцовские фигуристы только открыли сезон, впереди их ждет еще больше соревнований и новых побед.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.
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