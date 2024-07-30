Мария Малахова из Дубны стала лучшей на турнире по шахматам в Казахстане
Воспитанница спортшколы в Дубне Мария Малахова успешно выступила на турнире по шахматам в Казахстане. Она показала лучший результат среди девушек.
Четвертый этап детских шахматных соревнований за Кубок Казахстана проходил городе Атырау. Мария Малахова заняла 1-е место, достойно представив Дубну и Подмосковье на международных соревнованиях. Ранее девушка выиграла бронзовую медаль командного чемпионата России среди девушек в Сочи.
Напомним, соревнования по шахматам прошли в Дубне в День города. Взрослые и дети могли попробовать свои силы в этом и других видах спорта. Лучшие получили памятные призы.
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