01 февраля 2024, 13:19

Марина Тихонова из Балашихи победила на первенстве России по легкой атлетике

Unsplash
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Спортсменка из Балашихи стала чемпионкой России по легкой атлетике среди юниорок. Марина Тихонова успешно выступила в командной дисциплине — эстафете 4×400 метров.

Турнир проходил в Ульяновске. Участие в состязаниях принимали парни и девушки в возрасте до 18 лет.

Марина занимается легкой атлетикой с тренером высшей категории Кристиной Угаровой в спортивной школе «Орион». Там с 2023 года ведется капитальный ремонт. Работы продлятся два года. В спортивной школе обновят бассейн, оборудуют подогревом футбольное поле, отремонтируют трибуны и помещения.

«Мы проводим реконструкцию стадиона „Орион“ в микрорайоне Железнодорожный. Это большой спортивный объект, который требовал внимания. Здесь проходят крупные, в том числе региональные, соревнования, занимается более 1000 детей в спортивных секциях, проводят время местные жители. Уверен, что после реконструкции здесь будет еще больше новых чемпионов», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе открыли после реконструкции стадион «Труд». Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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Спортсмены Дети Балашиха
01 февраля 2024, 13:57
Участники программы лояльности «РТ-Инвест» накопили более 55 миллионов баллов за сдачу тары
«РТ-Инвест»
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Программа лояльности, к которой подключены все фандоматы «РТ-Инвест», отметила свое двухлетие в январе. За это время количество участников достигло 73 тысяч человек, а общее количество накопленных баллов составило 56 миллионов. Их можно использовать для покупок и получения скидок у партнеров компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах. На борьбу с этой проблемой в регионе нацелен целый ряд технологических мероприятий.

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56 миллионов баллов это - 11,5 миллиона единиц пластиковой и алюминиевой тары, которую жители Подмосковья сдали в фандоматы за два года. Участие в акции принимали взрослые и дети.

На сегодняшний день программа имеет 11 партнеров. Самое большое количество баллов было накоплено в сервисе UDS - 47 миллионов. На втором месте со счетом 7,9 миллиона находятся пользователи, которые накопили и использовали их для покупки продуктов в сети магазинов «ВкусВилл».

Третье место занимает онлайн-кинотеатр KION, где 90 тысяч баллов жители Подмосковья потратили на просмотр фильмов и сериалов. Партнерами программы также являются библиотека электронных книг «ЛитРес», сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», обувная сеть Ralf Riger и три благотворительных фонда.

На сегодняшний день в Московской области установлено 567 экопунктов «РТ-Инвест». Самыми активными участниками программы являются жители Балашихи. За все время они сдали в фандоматы компании более одного миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Жители Подольска также собрали более миллиона единиц тары, а жители Красногорска - 900 тысяч единиц.

Экология Мусор
01 февраля 2024, 13:55
Жителям Подмосковья напомнили о возможности сдать отходы в «Мегабак» и получить денежное вознаграждение
Мин ЖКХ
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Программу «Мегабак» реализуют в Подмосковье с 2019 года. В 2024 году количество специализированных площадок увеличат в регионе до 100.

«Программа реализуется при поддержке регионального министерства ЖКХ, в 57 городских округах сформирована 61 площадка для сбора отходов у населения», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Уже сейчас на 13 площадках отходы можно обменять на деньги. Вознаграждение перечисляется на расчетный счет человека, который принес и сдал в «Мегабак» вторсырье. На площадках «Мегабак» также есть возможность обменяться книгами, игрушками и одеждой.

«Безвозмездно вы можете помочь тем людям, которые нуждаются, например, дети выросли и игрушки оказались вам не нужны. На площадках „Мегабак“ можно либо сдать, либо обменять одни игрушки на другие и эти вещи 100% не будут выброшены, а попадут в нужные руки», - сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ
01 февраля 2024, 13:17
Более 74 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за год
Министерство благоустройства Московской области
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Подмосковные парки приняли почти 75 миллионов гостей в прошлом году. Итоги подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

«Посещаемость парков в 2022 году составила 57,2 миллиона человек, а в 2023-м выросла до 74,7 миллиона. На территории Московской области расположены 193 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Только за три летних месяца в парках побывали свыше 23,6 миллиона человек. Самыми посещаемыми в июне, июле и августе стали парк «Пехорка» (Балашиха), Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино и парк «Сестрорецкий» (Клин).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работах по благоустройству общественных территорий , которые выполнили в прошлом году.

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Благоустройство Парки
01 февраля 2024, 12:46
Традиционный фермерский фестиваль пройдет в Королеве
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Традиционный «Королевский фермерский фестиваль» пройдет в Подмосковье со 2 по 4 февраля и с 9 по 11 февраля. Продукцию производителей Подмосковья и других регионов России представят на Октябрьской улице в Королеве.

«В рамках фестиваля жители и гости Королева смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Производители представят широкую линейку продукции: сыры, мед, мясо, рыбу и многое другое. На фестивале будет работать десять торговых домиков.

Для детей и взрослых организуют мастер-классы по изготовлению пряников и деревянных игрушек. Фестиваль будет ждать гостей с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Туризм

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