Марина Новыш из Подмосковья завоевала 6 медалей на кубке России по гребле

В рамках первенства страны Новыш, представляющая городской округ Бронницы, одержала победу в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом К-1ж». Кроме того, она заняла второе место в командной гонке на байдарках-одиночках, выступая вместе с Елизаветой Рябиковой и Татьяной Глумовой, которые также принесли команде бронзовые медали в соревнованиях по каноэ-одиночкам.

На всероссийском Кубке сильнейших 21-летняя спортсменка также показала выдающиеся результаты, завоевав золотые медали в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом С-1м» среди взрослых гребцов.

Марина отметила, что очень рада успешному выступлению и высокому результату, который превзошел ее ожидания. Она пояснила, что хотела показать то, над чем работала на тренировках. Спортсменка подчеркнула важность качественной подготовки в межсезонье и многочасовых тренировок на бурной воде, которые сказались на успешных выступлениях.

Кроме того, «бронзовую» медаль на Кубке сильнейших завоевал еще один подмосковный спортсмен, Игорь Михайлов, который выступал в дисциплине «слалом С-1м» среди мужчин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».