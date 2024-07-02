Марина Капустина стала руководителем акушерского отделения МОНИИАГ

«На должность руководителя отделения, в котором родоразрешаются женщины с тяжелыми заболеваниями и акушерской патологией, назначена заслуженный работник здравоохранения Подмосковья и России Марина Капустина. Она является одним из опытнейших сотрудников нашего института, где работает уже более 36 лет,» - отметил директор МОНИИАГ имени академика Краснопольского Роман Шмаков.

На протяжении семи лет Марина Капустина работала главным врачом медучреждения.

В акушерском физиологическом отделении МОНИИАГ помогают роженицам с патологиями, в том числе с заболеваниями центральной нервной системы и опухолями головного мозга.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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