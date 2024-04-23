Марика Шакая возглавила отделение новорожденных в МОНИИАГ

«Мы ожидаем, что с приходом на работу в областной НИИ акушерства и гинекологии такого опытного специалиста произойдет расширение возможностей обучения врачей-неонатологов и внедрение передовых научных разработок в ежедневную практику врачей», - отметил директор института Роман Шмаков.

Марика Шакая - кандидат медицинских наук. До прихода в МОНИИАГ являлась одним из ведущих специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии Центра имени академика Кулакова Минздрава России. За плечами специалиста большой опыт по обучению ординаторов и сотрудников. С 2018 года Шакая вела преподавательскую работу на кафедре неонатологии Клинического института здоровья детей имени Филатова.

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