Маргарита Соловьева из Звенигорода победила в конкурсе «Большая перемена»

Маргарита Соловьева учится в школе «Квантум» в Звенигороде. Поддержку при подготовке к конкурсу ей оказала классный руководитель - Екатерина Титова. В прошлом году другая ее ученица стала призером финального этапа всероссийского конкурса «Большая перемена».

Члены жюри высоко оценили волонтерскую работу Маргариты Соловьевой. Они также обратили внимание на аналитическое мышление, умение общаться и взаимодействовать с партнерами по команде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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