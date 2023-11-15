15 ноября 2023, 21:47

Марафон в поддержку донорского движения прошел в Королеве

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В Королеве бегуны поддержали донорское движение и преодолели марафон. На центральной площади города развернули мобильный медицинский пункт. Желающие сдали кровь и прошли тест на генотип, чтобы войти в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

«Это очень важно, потому что важно показывать своим примером, как можно вступить в донорство костного мозга, это не страшно, это очень почетно, ответственно. И мы рады, что вся страна присоединилась. И, конечно, присоединился Королев», - сообщила начальник управления организации службы крови ФМБА Ольга Эйлхер.

В акции поучаствовали более сотни жителей. Они провели символический забег на центральных улицах города. Мероприятие возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. Он сам перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии.

«Этот вид донорства вдолгую. Вам могут позвонить через год, через пять, через десять, могут вообще не позвонить. И очень важно, чтобы ваш ответ был да», - заявил Алискеров.

Цель марафона - привлечь молодых и здоровых людей к донорству. Наукоград с ней справился на «ура». За время работы мобильного пункта собрали более 21 литра крови. А Федеральный регистр пополнился 45 донорами костного мозга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены Королев
15 ноября 2023, 21:14
Сотрудники аэропорта Домодедово рассказали подробности спасения забытой игрушки
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Сотрудники аэропорта Домодедово вернули девочке забытую в воздушной гавани любимую игрушку. История облетела многие СМИ. Работники рассказали подробности спасательной операции. Например, случай произошел накануне Дня доброты.

«Пошли на рейс, сели в самолет и поняли, что они забыли здесь игрушку - маленького крысенка. Уже такого заигранного, без глаза, но любимого. И из самолета нам позвонили и сказали, что они забыли этого крысеныша. Мы его передавали из смены в смену, пока пассажиры за ним не вернулись», - сообщила начальник подгруппы комнаты матери и ребенка аэропорта Ирина Белинина.

Главная задача сотрудников аэропорта - проявить доброту к пассажирам. Этому и обучают новичка, который планирует работать в воздушной гавани.

«Мы говорим про особенности пассажиров. Пассажир, когда попадает в среду аэропортовскую, <…> естественно нервничает. И одна из главных задач - его успокоить, сказать, что все будет замечательно», - заявил начальник подгруппы инструкторской деятельности по пассажирскому обслуживанию Никита Гарипов.

История возвращения игрушки далеко не единственная в Домодедово. Софья Занегина вспомнила случай, когда она сопровождала маломобильного пассажира на рейсе из Тель-Авива. Как правило, туда летят люди на лечение.

«Пассажиры, которые ехали на траволаторе, начинают ругаться. Впереди ехала бабушка лет 80 примерно. Они были у нее в руках и нечаянно перегородили путь всем остальным пассажирам. Палки острыми концами развернулись в сторону пассажиров. Это было опасно», - рассказала агент пассажирского обслуживания второго класса аэропорта Софья Занегина.

День доброты отмечают в России 13 ноября. Однако в аэропорту Домодедово он проходит ежедневно.

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Аэропорт Домодедово
15 ноября 2023, 20:39
Новая котельная появилась в поселке Тучково Рузского округа
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В поселке Тучково на улице Лебеденко в Рузском городском округе появилась новая котельная. Она включает в себя три котла. Объект обеспечит тепло в школах и детских садах населенного пункта.

«Она отапливает социальные объекты, которые важны более, чем что-либо другое. Соответственно, у меня ребенок ходит в школу первую. Были проблемы: было холодно, очень мерзла дочка, а сейчас - жара, все там ходят чуть ли не в футболках, изменения есть», - сообщила местная жительница Надежда Серых.

Котельная будет обслуживать школу на 550 мест, коррекционную школу-интернат, больницу, музыкальную школу, дом культуры, Рузское ОВД и несколько жилых домов. Тепло получают около пяти тысяч абонентов.

«Котельная полностью автоматическая погодозависимая, с минимальным вмешательством человека: как только на улице отрицательная температура, котельная сама повышает температуру теплоносителя», - сообщил замглавы Рузы Сергей Карасев.

Новая котельная появилась благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы». По программе ЖКХ Тучково ждут преобразования и в следующем году, в первую очередь - строительство новых очистных сооружений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Отопление Руза
15 ноября 2023, 20:25
Бюджет терфонда ОМС Подмосковья на 2024 год обсудили на публичных слушаниях в Мособлдуме
Антон Чернов
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В Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту территориального фонда ОМС Московской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Депутаты обсудили документ вместе с профильными специалистами и представителями организаций.

Доходы фонда в 2024 году составят 162,3 миллиарда рублей. Расходы планируются в объеме 162,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом бюджет увеличится на 10,3 миллиарда рублей - на 6,8%.

«В структуре доходов наибольшую долю 91,2% составляют субвенции Федерального фонда в объеме 148 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрены межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов других субъектов Российской Федерации 11,8 миллиарда рублей», - рассказала первый замдиректора фонда Елена Боброва.

На финансирование первичного звена здравоохранения направят 57,6 миллиарда рублей. Затраты на диспансеризацию пациентов с онкозаболеваниями, с сахарным диабетом и болезными систем кровообращения составят два миллиарда рублей.

По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Андрея Голубева, проект бюджета прошел предварительное слушание.

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Мособлдума
15 ноября 2023, 20:12
«Это сложный процесс». Губернатор Андрей Воробьев рассказал о службе в полку Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал подробности подготовительного процесса в подмосковном элитном полку. По его словам, это сложный процесс, который включает в себя несколько этапов, написал глава региона в Telegram-канале.

Воробьев заявил, что во время индивидуальной подготовки бойцы вспоминают навыки прицела, расчета боеприпасов, ведения огня в нужном направлении. Также они уже на этой ступени изучают армейскую тактическую подготовку, эвакуацию, штурм окопов и оказание первой помощи.

«Уже на полигоне тренировки будут включать в себя контрольные стрельбы, вождение боевых машин, установку связи, инженерную подготовку. Это еще и занятия по радиационной, химической и биологической защите. На полигоне бойцы будут работать в составе отделения - отрабатывать элементы тактической стрельбы уже с боевыми патронами и гранатами», - уточнил губернатор.

После этого этапа бойцы начинаются боевые стрельбы взводов, ротные тактические учения и батальонные тактические учения.

У зенитчиков отдельная программа, добавил Воробьев. Они тренируются на БУКах разной модификации, то есть их учат работе против вертолетов и самолетов противника.

«У танковых подразделений пройдут обучения в составе экипажа. Отдельную подготовку также пройдут ремроты и роты материального обеспечения», - подытожил глава региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил новое элитное подразделение для военнослужащих в Подмосковье - это полк Московской области. Каждый военнослужащий в нем получит выплату в миллион рублей.

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Андрей Воробьев

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