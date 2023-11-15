Марафон в поддержку донорского движения прошел в Королеве

«Это очень важно, потому что важно показывать своим примером, как можно вступить в донорство костного мозга, это не страшно, это очень почетно, ответственно. И мы рады, что вся страна присоединилась. И, конечно, присоединился Королев», - сообщила начальник управления организации службы крови ФМБА Ольга Эйлхер.

В акции поучаствовали более сотни жителей. Они провели символический забег на центральных улицах города. Мероприятие возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. Он сам перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии.

«Этот вид донорства вдолгую. Вам могут позвонить через год, через пять, через десять, могут вообще не позвонить. И очень важно, чтобы ваш ответ был да», - заявил Алискеров.

Цель марафона - привлечь молодых и здоровых людей к донорству. Наукоград с ней справился на «ура». За время работы мобильного пункта собрали более 21 литра крови. А Федеральный регистр пополнился 45 донорами костного мозга.

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